Бутылка колы с пистолетом в руках ограбила закусочную в Кентукки

Видео: Henderson Police Department / Facebook

Придорожное кафе Rally в городе Хендерсон (американский штат Кентукки) ограбил мужчина в костюме бутылки кока-колы. Видео с камеры видеонаблюдения выложили в Facebook сотрудники местной полиции.

Преступник зашел в закусочную через черный ход с пистолетом в руках и стал угрожать управляющему. Тот был вынужден отдать ему деньги — 500 долларов. По данным Fox News, сотрудник заведения не пострадал.

После ограбления злоумышленник скрылся на сером фургоне. Руководство кафе пообещало 5 тысяч долларов за любую информацию о нападавшем.