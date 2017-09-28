Талантливо сыгравший грабителя актер заслужил пулю от полицейских в США

Полицейские в американском штате Индиана выстрелили в актера Джима Даффа (Jim Duff), которого они приняли за настоящего грабителя. Об этом сообщает New York Post.

Стражи порядка обратили внимание на человека в маске, выходившего из здания с пистолетом. Им показалось, что мужчина подходит по описанию на грабителя, которого они разыскивают.

Офицеры потребовали от подозреваемого бросить оружие, однако он не подчинился приказу. Тогда один из стражей порядка открыл огонь. В результате стрельбы никто не пострадал.

После произошедшего Дафф снял маску, бросил пистолет и рассказал полицейским, что они оказались на съемочной площадке. Как отмечает издание, компания, занимающаяся производством фильма, скорее всего, не предупредила местные власти о том, что в этом месте будут проходить съемки.