Во Флориде задержали орудующих во время урагана 28 мародеров и грабителей

Полиция округа Майами-Дейд в американском штате Флорида задержала 28 человек за мародерство и грабежи во время урагана «Ирма», обрушившегося на юго-восточное побережье США. Соответствующее сообщение размещено в понедельник, 11 сентября, на странице местных органов правопорядка в Twitter.

«Мы продолжаем патрулировать улицы и не позволим осуществлять преступную деятельность в то время, как наше сообщество приходит в себя после урагана "Ирма"!» — говорится в твите.

10 сентября стало известно, что во Флориде, на которую обрушился ураган «Ирма», участились случаи мародерства.