Мужчина в костюме акулы ограбил АЗС в Новой Зеландии и унес оттуда конфеты

Человек в костюме акулы ограбил автозаправочную станцию в Новой Зеландии. Об этом сообщает агентство UPI.

Инцидент произошел во вторник, 7 марта, в новозеландском регионе Кентербери. Около двух часов ночи в помещение автозаправки BP вошел мужчина в костюме акулы и его сообщник в темных очках и с синим платком на лице. Один из них был вооружен ножом, другой пришел с молотком.

«Они разбили стеклянную витрину, что напугало продавца, который скрылся в подсобке, где отдыхал его напарник, — заявила полиция Кентербери. — После этого преступники покинули АЗС с неизвестным количеством конфет».

Стражам порядка, которых вызвали сотрудники автозаправки, не удалось найти грабителей. Правоохранительные органы региона распространили в социальных сетях кадры, снятые камерой видеонаблюдения, и попросили людей, заметивших мужчину в странной одежде, обратиться в полицию.

В январе сообщалось, что британская полиция разыскивает человека в костюме пивной бутылки за кражу пиццы во время празднования Нового года.