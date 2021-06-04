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Представлен самый дешевый смартфон с 5G

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Изображение: Samsung

Samsung представила смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Устройство получило пластиковый корпус, 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой 90 герц, процессор MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G, от четырех гигабайт оперативной и от 64 гигабайт встроенной памяти. Девайс вышел с тройной камерой с объективами разрешением 48, 5 и 2 мегапикселей, встроенным в боковую кнопку дактилоскопическим сенсором, аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 15 ватт.

Аппарат поставляется с операционной системой Android 11. По словам журналистов, представленный Galaxy A22 является самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G. Стоимость устройства будет зависеть от конкретного рынка. В Европе базовая версия с 64 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 229 евро или около 18 тысяч рублей, имеющая 128 гигабайт памяти модель оценена в 249 евро.

Также Samsung представила упрощенную версию смартфона, которая имеет поддержку работы в сетях 4G. Она отличается от базовой наличием 6,4-дюймового OLED-экрана и процессора MediaTek Helio G80.

По данным агентства Strategy Analytics, Samsung оказался крупнейшим поставщиком смартфонов по итогам первого квартала 2021 года. За указанный период корейская компания отгрузила на рынок 77 миллионов девайсов по всему миру.

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