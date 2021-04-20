Apple ускорит 5G в iPhone

Продаваемые в Европе iPhone получат поддержку более скоростного стандарта передачи данных. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

В исследовательской записке Мин-Чи Ко говорится, что инфраструктура стандарта 5G mmWave значительно расширяется в Канаде, Японии, Австралии и ряде европейских стран. Поэтому запланированные на осень флагманы серии iPhone 13 получат поддержку 5G mmWave в регионах за пределами США. В данный момент стандарт доступен только для американских пользователей iPhone 12.

Выпущенные в 2020 году смартфоны Apple имеют поддержку двух стандартов 5G — mmWave и sub-6. Первый отличается высочайшей скоростью передачи данных, однако расчитан на короткие и средние расстояния, последний более оптимален для использования на больших расстояниях. Ко полагает, что поддержка ускоренного стандарта 5G будет доступна у многих крупных операторов Европы.

Аналитик заметил, что поставки смартфонов Apple с mmWave ограничены американским рынком, их доля составляет 30-35 процентов. Поддержка более быстрого стандарта продаваемых в Канаде, Японии, Австралии и Европе устройств позволит увеличить долю до 55-60 процентов.

В октябре Мин-Чи Ко заявил, что следующий флагманский iPhone выйдет без задержек. Аналитик заметил, что Apple учла все проблемы с выпуском смартфонов в 2020 году и намерена представить очередное поколение смартфонов точно по расписанию.