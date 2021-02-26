Apple решит главную проблему iPhone 12

В запланированных на осень iPhone 13 появится 5G-модем следующего поколения. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники.

Apple договорилась с Qualcomm о разработке модемов Qualcomm Snapdragon X60 5G, поставками оборудования займется Samsung. Специалисты отметили, что X60 построен по пятинанометровому техпроцессу и выгодно отличается от модели X50. В частности, новое оборудование более энергоэффективно, что может решить одну из главных проблем iPhone 12 — повышенное потребление энергии при работе в сетях 5G.

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Также новый модем способен работать в диапазонах mmWave и sub-6GHz. Для сравнения, mmWave обеспечивает более высокую скорость, но ограничен расстоянием передачи данных, что делает этот диапазон подходящим для использования в городской среде. В частности, американская версия iPhone 12 поддерживает mmWave — ожидается, что данный диапазон будет активирован глобально во всех запланированных на 2021 год смартфонах Apple.

Возможно, следующие поколения iPhone окажутся последними, в которых будет использовано оборудование Qualcomm. Источники сообщают, что с 2023 года Apple начнет внедрять в смартфоны 5G-модемы собственного производства.

Сделка между двумя американскими корпорациями стала возможной после заключения перемирия в апреле 2019 года. Ранее компании судились из-за патентов на технологии для чипов, используемых при производстве смартфонов Apple.

В октябре авторы обзоров новых смартфонов Apple обратили внимание на высокое потребление энергии при работе в сетях 5G. В частности, главный редактор издания The Verge Нилай Патель (Nilay Patel) заявил, что примерно через 2,5 часа работы в 5G-сетях его iPhone 12 Pro почти полностью разрядился.