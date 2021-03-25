Раскрыты сроки выхода iPhone 13

Релиз iPhone 13 состоится точно в срок. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет агентства Wedbush.

Аналитик Дэниел Айвс (Daniel Ives) рассказал, что Apple намерена выпустить новые смартфоны как обычно, в сентябре. Согласно раскрытым данным, анонс устройств состоится на третьей неделе сентября. К такому мнению Айвс пришел после того, как изучил отчеты о цепочке поставок компонентов для iPhone.

Однако специалист оставляет возможность, что конструктивные доработки смартфонов могут вызвать задержку. При самом негативном сценарии некоторые версии iPhone будут представлены немного позже, в начале октября. В Apple надеются, что сроки поставок не будут сорваны и потребители смогут приобрести новые девайсы уже в октябре.

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В отчете Wedbush также говорится, что Apple собирается произвести на 25 процентов смартфонов больше. Текущая серия флагманов появилась в продаже в количестве примерно ста миллионов единиц. Пока нет точного названия новых смартфонов, специалисты условно называют их представителями серии iPhone 13.

В 2020 году Apple пришлось перенести анонс новых смартфонов с сентября на октябрь. Также модели появлялись в продаже частями. Это связано с вызванным пандемией коронавируса кризисом, из-за которого производящие iPhone заводы были временно закрыты.

В октября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что в 2021 году Apple учтет все проблемы, связанные с выпуском iPhone 12. Специалист ожидает выхода новых флагманов по обычному расписанию.