Samsung показала смартфон с камерой на 200 мегапикселей

Samsung выпустит смартфон с камерой, имеющей рекордное разрешение. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

В соцсетях корейской корпорации — а именно занимающегося производством процессоров отделения — опубликовали тизер нового смартфона. Согласно короткому ролику, камера девайса будет иметь шесть объективов, один из которых получит рекордное разрешение 200 мегапикселей. Компоновка деталей напоминает дизайн основной камеры флагманских смартфонов серии Galaxy S21.

Также показанный девайс получил двойную фронтальную камеру. В завершении видео демонстрируется, что смартфон работает на базе процессора Exynos 2100. На странице чипа на сайте компании указано, что устройство работает на частоте до 2900 мегагерц, взаимодействует с искусственным интеллектом, поддерживает дисплеи разрешением до 4K, съемку видео разрешением до 8K с частотой 60 кадров в секунду, оперативную память формата LPDDR5.

Судя по всему, показанное устройство является демонстрационным и не существует в рабочем виде. Представители компании не стали раскрывать информацию о том, когда на рынке появятся смартфоны с шестью камерами.

Ранее топ-менеджеры Samsung в отчете для акционеров корпорации подтвердили, что релиз смартфонов серии Galaxy Note в 2021 году может не состояться. Компания решила пропустить выпуск флагманов из-за дефицита на рынке полупроводников.