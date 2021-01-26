Samsung не поверила в Galaxy S21

Samsung намерена ограничить поставки своих новых флагманов. Об этом со ссылкой на источники сообщает корейское издание The Elec.

Согласно отчету источников, компания из Южной Кореи намерена поставить в первый месяц на рынок 26 миллионов единиц девайсов Galaxy S21. В 2020 году компания отправила поставщикам порядка 36 миллионов устройств. По мнению журналистов, руководители Samsung пришли к такому мнению, опираясь на данные о продажах смартфонов серии Galaxy S20 — порядка 26 миллионов штук. Корейские функционеры не верят, что корпорация может реализовать большее количество гаджетов.

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Сообщается, что большая часть поставок приходится на базовый флагман Galaxy S21 — 40 процентов, или 10 миллионов единиц. На Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra придется по 30 процентов, или восемь миллионов аппаратов. Аналитики заметили, что доля флагманов Ultra увеличилась по сравнению с 2020 годом. Это связано с тем, что корейская компания недооценила спрос на свой топовый флагман.

Сниженные продажи смартфонов Samsung в 2020 году связывают с пандемией коронавируса и высокой конкуренцией в премиальном сегменте рынка. За рынок с корейской компанией борются Apple и Xiaomi — последняя стремится занять долю рынка, частично освобожденную находящейся под американскими санкциями Huawei.

Релиз новых флагманов Samsung состоялся 14 января. В линейку вошли Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Стоимость самого доступного устройства серии в России составила 75 тысяч рублей.

В марте 2020 года специалисты зафиксировали провал новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 на рынке. Причинами неудачи назвали глобальный экономический кризис, спад производства, распространение смертельного вируса и снижение субсидий, выплачиваемых Samsung ретейлерам.