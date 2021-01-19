Samsung похоронила Galaxy S20

Samsung перестанет производить и продавать выпущенные в 2020 году флагманы. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты обратили внимание, что смартфоны серии Galaxy S20 пропали из официального интернет-магазина Samsung в США, Великобритании и ряде других стран. В британском регионе флагманы 2020 года недоступны у многих партнеров корейской компании, таких как Verizon, Best Buy, Mobiles и других продавцов. В частности, на сайте популярного в стране ретейлера Mobiles появилась информация о том, что Samsung прекратила производство серии Galaxy S20. Авторы сделали вывод, что корейская компания похоронила свои устройства.

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При этом в некоторых регионах и магазинах модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra все еще можно приобрести. Например, в США операторы AT&T и Sprint до сих пор продают эти смартфоны.

Специалисты заметили, что производители смартфонов обычно снимают неактуальные флагманы с производства и продажи, однако, как правило, это происходит спустя два-три года после выхода гаджетов на рынок. Журналисты предположили, что аппараты Galaxy S20 были сняты с производства, в частности, из-за отсутствия стабильного спроса на модели.

На запрос комментария в Samsung ответили, что компания продолжит глобальную продажу субфлагмана Galaxy S20 FE. «Доступность остальных смартфонов серии Galaxy S20 зависит от конкретного региона», — подчеркнули представители корейской корпорации.

Samsung не является единственным производителем, который снял свои флагманы с продажи спустя год после их выхода на рынок. Например, в 2018 году Apple перестала производить и продавать iPhone X, заменив его более продвинутым флагманом iPhone Xs.

Релиз новых флагманов Samsung состоялся 14 января. Корейская компания представила три смартфона — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Стоимость самого доступного аппарата в России составила 75 тысяч рублей.