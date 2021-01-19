Показаны внутренности Samsung Galaxy S21

Блогер PBKRreviews разобрал на видео новый флагман Samsung. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале специалиста.

Автор разобрал на части самый доступный смартфон серии Galaxy S21, который поставляется с крышкой из поликарбоната. Извлечь пластиковую крышку оказалось просто — блогер сделал это с помощью стиков, которые пропустил в щель между задней панелью и корпусом устройства. Автор обратил внимание, что конструктивно модель немного напоминает компьютер, так как имеет радиатор охлаждения. Его роль выполняет многослойная термопрокладка из графита, соединенная с процессором.

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Блогеру удалось быстро разобрать девайс на компоненты и продемонстрировать внутренности Galaxy S21 на камеру. PBKRreviews лишь один раз прибегал к использованию спецсредств, когда извлекал аккумулятор. Чтобы освободить батарею от клея, ему пришлось прогреть смартфон с помощью тепловой пушки.

Автор заключил, что актуальный смартфон незначительно отличается от представленного в 2020 году Galaxy S20. Так или иначе, он отметил, что аппарат легко разобрать на части и провести ремонт. Отдельно видеоблогер указал на то, что шлейф дисплея гаджета не припаян ко всей конструкции, а крепится с помощью кабелей. Это позволит при необходимости быстро заменить поврежденный экран.

Samsung представила флагманские смартфоны серии Galaxy S21 на мероприятии 14 января. Базовый аппарат получил 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X, чип Snapdragon 888 или Exynos 2100, 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с сенсорами разрешением 12, 12 и 64 мегапикселя и поддержкой 30-кратного увеличения Space Zoom. Стоимость аппарата начинается с 75 тысяч рублей.