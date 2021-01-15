Samsung уберет зарядку из всех смартфонов

Samsung откажется от бесплатных зарядных устройств в комплектах всех смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении корейской компании говорится, что все больше и больше владельцев смартфонов Galaxy повторно используют аксессуары для зарядки. «Чтобы поддержать наших потребителей в этом решении, мы переходим к отказу от зарядного устройства и наушников в комплекте наших последних девайсов», — уточнил представитель Samsung. Компания уточнила, что таким образом намерена защитить экологию планеты.

В сообщении говорится, что компания будет убирать зарядку из комплекта всех смартфонов Galaxy постепенно. Судя по всему, аксессуары могут остаться в коробках с самыми доступными и самыми дорогими устройствами бренда, однако со временем все смартфоны линейки Galaxy будут продаваться без зарядного адаптера и наушников.

Релиз смартфонов нового поколения Galaxy S21 состоялся 14 января. Компания избавила комплект устройств от адаптера и гарнитуры, оставив в коробке только зарядный провод. Осенью компания высмеяла подобное решение Apple, но в конце года удалила соответствующие посты из соцсетей.

В середине октября Apple решила, что перестанет комплектовать свои смартфоны зарядным устройством и проводными наушниками. В компании объяснили это решение заботой об экологии.