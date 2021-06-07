Перечислены лучшие Android-смартфоны для покупки в 2021 году

Доступный аппарат Samsung и флагман от OnePlus вошли в список рекомендуемых для покупки смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа заявили, что в 2021 году необязательно приобретать только актуальные устройства. «Конечно, всегда весело иметь новейшие и лучшие технологии, но вы можете сэкономить много денег, купив прошлогодние устройства», — заметили авторы. В список рекомендуемых к приобретению телефонов вошел Samsung Galaxy S20 FE, который составители рейтинга назвали одним из лучших девайсов 2020 года. Аппарат отметили за емкий аккумулятор, полноценный телеобъектив, наличие слота под карту памяти.

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В список попал флагман LG V60. Устройство с восемью гигабайтами оперативной памяти, огромным экраном, внушительной автономностью и защитой от влаги можно приобрести за 500 долларов (36 416 рублей). Также в материале были перечислены Sony Xperia 5 II и OnePlus 8 Pro, которые составители топа назвали подходящими на замену популярным моделям девайсами.

Доступный Google Pixel 4a был отмечен как один из лучших смартфонов 2020 года. В том числе журналисты похвалили девайс за длительную поддержку производителя. Asus Zenfone 7 назвали инновационным устройством с безрамочным OLED-экраном и гибридной камерой.

В октябре специалисты агентства Counterpoint Research перечислили самые надежные, на их взгляд, смартфоны на базе Android. Первое место рейтинга заняли гаджеты Nokia, ниже расположились телефоны от OnePlus и Samsung. В топ-10 также включили Xiaomi, Realme, Huawei, Lenovo, Oppo, Vivo и LG.