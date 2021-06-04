Определен самый мощный Android-смартфон

Xiaomi Black Shark 4 Pro оказался самым производительным смартфоном под управлением Android. Об этом сообщается на сайте популярного бенчмарка AnTuTu.

Игровой смартфон от Xiaomi вышел в марте. Согласно отчету бенчмарка за май 2021 года, аппарат получил 830 тысяч баллов в AnTuTu. Телефон имеет флагманский процессор Snapdragon 888, до 16 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1. На второй позиции в топе оказался Tencent Red Devils 6 Pro, который получил 829 тысяч баллов, на третьем — OnePlus 9 Pro, который набрал 828 тысяч очков.

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Практически все устройства в рейтинге выпущены китайскими компаниями, кроме расположившегося на десятой позиции флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra. Все аппараты топа работают на базе флагманского процессора Snapdragon 888 с поддержкой 5G.

Кроме топа флагманских моделей специалисты бенчмарка составили список самых производительных девайсов среднего класса. Рейтинг возглавил Xiaomi 11 Youth Edition, получивший 530 тысяч баллов. На втором и третьем местах расположились Xiaomi Redmi 10X и Iqoo Z3.

«Если посмотреть на общую производительность телефонов Android в мае, игровые телефоны, такие как Black Shark и Red Devils, заняли лидирующие позиции», — отметили аналитики AnTuTu. В заключении говорится, что расстановка сил среди самых мощных смартфонов коренным образом не изменится до той поры, пока не появится новое поколение процессоров.

Ранее специалисты AnTuTu назвали Realme GT Neo, Xiaomi Redmi K30S и Iqoo 7 лучшими смартфонами с точки зрения соотношения между ценой и качеством.