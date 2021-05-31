В Android нашли секретный режим

Специальный режим в новой версии Android позволяет оптимизировать игры на смартфоне. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты обратили внимание на публикации на Reddit, в которых пользователи рассказали о найденном ими секретном режиме. В специальном разделе меню можно посмотреть, сколько в минутах или часах были запущены те или иные приложения. Также пользователь может установить суточное ограничение, по истечении указанного времени программа не будет открываться. Аналогичная функция под название «Экранное время» появилась на iPhone с релизом iOS 12.

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В новой настройке для Android 12 также обнаружили игровой режим. Сообщается, что опция находится в разработке, поэтому доступны лишь некоторые ее возможности. Судя по изображениям, геймеры смогут включать данный режим при запуске игр — он будет оптимизировать ресурсы устройства, тем самым увеличивая производительность смартфона. Также секретная настройка позволяет транслировать игры с телефона прямо на YouTube. Отмечается, что данная опция может быть полезна стримерам и блогерам.

Журналисты подчеркнули, что представители Google не сообщали о наличии новой функции во время презентации Android 12. Кроме того, описанная опция доступна не на всех устройствах, которые получили бета-версию новой ОС.

По мнению специалистов, в Google решили сохранить игровой режим в тайне, чтобы доработать его и анонсировать ближе к концу года — когда актуальная операционная система будет доступна на большом количестве смартфонов.

Анонс Android 12 состоялся 18 мая. ОС претерпела крупный редизайн, получила новую систему уведомлений и настройки конфиденциальности.