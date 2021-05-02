Эксперт рассказал о секретной игре на смартфонах Android

На смартфонах, оснащенных платформой Android, есть так называемая «пасхалка» — сюрприз от разработчиков. Это секретная игра, которая меняется от версии к версии. О ней агентству «Прайм» рассказал PR-менеджер группы компаний «ХайТэк» Сергей Севрюков.

По словам эксперта, эта игра на некоторых устройствах — скорее просто яркая картинка. «В нее никто постоянно "рубиться" не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен. Но вот кого-то удивить, запустив ее таким простым способом, вполне можно», — отметил Севрюков.

Он также добавил, что сейчас актуальность «пасхалок» снизилась, но лет 15-20 назад они были очень популярны. Прятали их везде: не только в программном обеспечении, но и в фильмах, и в сериалах. Чтобы найти, где кроется секретная игра на телефоне, нужно поискать ссылки на подборки в интернете, уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что функция быстрой оплаты через браузер на Android-смартфоне может стать причиной кражи личных данных и денег. Чтобы минимизировать вероятность кражи денег с карт, специалисты рекомендовали отключить данную функцию.