Названы опасные функции в Android

Функция быстрой оплаты через браузер может стать причиной кражи личных данных и денег. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты напомнили, что в Google Chrome и других подобных браузерах есть функция быстрой оплаты, когда программа сохраняет и сама вводит данные пользователя во время совершения покупок в интернете. Авторы отмечают удобство данной функции, но считают, что она не совсем безопасна: «Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников и такие прецеденты уже случались».

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Чтобы минимизировать вероятность кражи денег с карт, специалисты рекомендовали отключить данную функцию. Для этого необходимо перейти в настройки браузера Chrome на Android-смартфоне и в разделе «Способы оплаты» отключить переключатель напротив опции «Сохранять и автоматически подставлять платежные данные». Еще одной опасной функцией была названа возможность сайтов проверять наличие сохраненных способов оплаты в браузере. Чтобы ее деактивировать, нужно зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и отключить опцию «Доступ к способам оплаты».

Также журналисты рекомендовали отключить автозаполнение данных карты с помощью скрытой настройки. Для этого нужно в адресной строке ввести значение chrome://flags, найти параметр Credit card autofill ablation experiment и перевести переключатель напротив данного пункта в неактивное положение.

Чтобы включить улучшенную защиту на сайтах, рекомендуется в том же меню скрытых настроек найти опцию Safety Check on Android и активировать ее.

Ранее специалисты рассказали, что пользователи Android-смартфонов сильно рискуют, когда скачивают на свои устройства приложения в обход официального магазина Google Play.