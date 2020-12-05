Названы источники звонков с анонимных номеров телефона

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев назвал источники звонков с анонимных номеров телефона в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, номер абонента может не определяться, когда звонящий не желает раскрывать свой номер телефона, чтобы не было обратных звонков.

Однако чаще всего скрытые номера используют для «холодных звонков» от частных компаний, коллекторских агентств, финансовых организаций и даже предприятий сферы ЖКХ, отметил эксперт.

Тимофеев посоветовал сбрасывать анонимные звонки. Также он отметил, что существуют специальные приложения, которые определяют скрытые номера, однако, устанавливая подобные программы, пользователь также дает доступ к своим контактам, предупредил эксперт.

В августе Роскачество рассказало, что от телефонных звонков мошенников можно защититься с помощью встроенных в ПО смартфонов инструментов и сторонних приложений. По мнению специалистов, каждый имеющий телефон россиянин находится в зоне риска. Чаще всего мошенники атакуют абонентов, которые пользуются одним номером телефона несколько лет, так как они успевают попасть в несколько созданных злоумышленниками баз. Во время разговора мошенники могут выдать себя за сотрудника банка или другой организации и даже называть абонента по имени.