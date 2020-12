Названа лучшая мобильная игра года

Genshin Impact была признана лучшей игрой года. Игра победила в соответствующих номинациях в сервисах Google Play и App Store.

Игра в жанре Action/RPG с открытым миром была признана Apple главным тайтлом года для iPhone. Также Genshin Impact оценило жюри онлайн-магазина Android-смартфонов, назвав ее главной мобильной игрой 2020 года. «Лучшая игра года – та, что превзошла ожидания и покорила нас захватывающим сюжетом и легким в освоении геймплеем», — говорится в сообщении редакции сервиса.

При этом игрой года по версии пользователей Google Play оказалось приложение «Мой Говорящий Том: Друзья». Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, инди-игрой — Cookies Must Die, казуальной игрой — «Disney: Холодные приключения». В номинации «Самые инновационные» победила аркада Fancade.

Игрой года для iPad и Apple TV была названа Legends of Runeterra и Dandara Trials of Fear соответственно. Также редакция App Store отметила тайтлы Pokemon GO, Sneaky Sasquatch, Disco Elysium. «Победители 2020-го года получат награду в новом дизайне — из переработанного алюминиевого сплава с алмазной огранкой», — говорится на странице App Store.

В конце ноября были объявлены лауреаты премии Joystick Awards 2020. Лучшей игрой по версии жюри оказалась The Last of Us Part II, она же победила в номинациях «Лучшая игра на PlayStation», «Лучший сюжет», «Лучший визуальный дизайн» и «Лучшее звуковое сопровождение». Авторов тайтла — Naughty Dog — отметили как главную студию 2020 года.