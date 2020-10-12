DOOM запустили на подключенном к картошке калькуляторе

Пользователь Reddit запустил оригинальную игру DOOM на калькуляторе, используя полученное от картофеля электричество. Об эксперименте и подготовке к нему энтузиаст рассказал на видео, опубликованном на YouTube.

Блогеру удалось адаптировать шутер для вычислительного устройства и настроить получение электричества с помощью подключенных в цепь клубней картофеля. На видео можно заметить интерфейс и геймплей вышедшей в 1993 году игры. Управление осуществлялось с помощью физических кнопок калькулятора модели TI-84 Plus.

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Также автор рассказал, каким образом ему удалось запустить DOOM на калькуляторе. Он заявил, что хотел поиграть в шутер на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero и с этой целью сварил около 200 клубней картошки. Однако запустить компьютер не удалось, так как он требовал более стабильный источник энергии. В связи с этим пользователь Reddit отыскал калькулятор, для запуска которого требуется меньше энергии.

По словам блогера, эксперимент растянулся практически на неделю. Чтобы обеспечить электрохимический потенциал самодельного источника энергии, автор ролика нарезал клубни картофеля на 770 кусочков и воткнул в каждый из них гвоздь и монету. Энтузиаст подытожил, что в процессе работы картофель начинал портиться и неприятно пахнуть.

В начале осени техноблогеру под ником Foone удалось запустить DOOM на электронном тесте на беременность. Инженеру пришлось разобрать аксессуар, изучить его устройство, заменить дисплей и подключить внешнюю клавиатуру. К моменту написания заметки опубликованное видео игрового процесса набрало 2,5 миллиона просмотров.