DOOM запустили на электронном тесте на беременность

Техноблогер и инженер под ником Foone запустил игру DOOM на экране экспресс-теста на беременность. Видео игрового процесса доступно в Twitter-аккаунте специалиста.

Foone опубликовал ролик, на котором продемонстрировал геймплей выпущенного в 1993 году шутера. Также пользователь показал вступление The Elder Scrolls V: Skyrim и запустил на экране устройства клип Never Gonna Give You Up Рика Эстли. Так как на электронном экспресс-тесте отсутствуют необходимые для гейминга элементы управления, он подключил к девайсу беспроводную клавиатуру. Блогер выяснил, что в устройствах используется 8-битный процессор Holtek с 64 байтами оперативной памяти, способный работать на частотах 4 и 8 мегагерц.

Блогер объяснил, что для корректного запуска игры ему пришлось заменить дисплей электронного тестера, так как встроенный не позволял отображать игровой процесс в необходимом разрешении. Новый монохромный экран, для которого энтузиаст немного увеличил масштаб видео, имеет разрешение 128x32 пикселей.

Подводя итоги эксперимента, Foone заявил, что процесс развертывания популярной игры на необычной платформе оказался довольно сложным. «Вы можете набрать только один символ, но для этого еще и придется помочиться на тестер», — пошутил блогер про возможность ввода текста с помощью электронного экспресс-теста. Foone пообещал выпустить инструкцию по запуске игр на электронных аксессуарах для определения беременности.

Ранее блогер разобрал и изучил электронный экспресс-тест для определения беременности, разоблачив данную категорию товаров. Специалист подчеркнул, что электронное оснащение устройства по сути не добавляет ему никаких новых функций, тем более, не снижает показатель погрешности при тестировании.