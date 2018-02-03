Главные герои Doom и Wolfenstein оказались родственниками

Главный герой серии игр Wolfenstein Уильям Джозеф «Би-Джей» Бласковиц, Командир Кин из одноименной игры, а также главный герой Doom (DoomGuy, парень из Doom) — родственники. Об этом в Twitter сообщили сооснователи id Software Джон Ромеро и Том Холл. Внимание на переписку Ромеро, Холла и одного из фанатов обратил портал ResetERA.

В конце 2017 года Ромеро написал, что Холл создал Бласковица на основе Кина. Пользователь Dieagamer101 спросил у Холла, не родственники ли эти персонажи, на что Холл ответил: «Их родство — не теория, это факт».

После этого Ромеро объявил Бласковица дедушкой Кина, а самого Кина — отцом парня из Doom.

Doom и Wolfenstein — одни из старейших компьютерных игр. Wolfenstein впервые вышла в 1981 году, Doom — в 1993-м. Обе представляют собой шутеры от первого лица. Commander Keen — платформер, также выходит с середины 1990-х.

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