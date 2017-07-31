Раскрыты неизвестные подробности создания Quake

Один из основателей студии id Software Джон Ромеро раскрыл подробности разработки Quake. В своем блоге он рассказал об ограничениях, с которыми столкнулся в процессе создания игры.

По его словам, размер каждого уровня не должен был превышать 1,4 мегабайта, из-за чего студия не могла сделать их столь же масштабными, как в своем же шутере Doom. Чтобы игроки не заметили этого отличия, разработчики уменьшили скорость передвижения главного героя. Таким образом общее время прохождения увеличивалось.

«Джон Кармак принял решение уменьшить скорость бега игрока, чтобы увеличить время игры. В Doom игрок перемещался с безумной скоростью, что было невероятно. Но мы могли создавать огромные карты, поэтому скорость не была проблемой. В Quake карты были гораздо меньше из-за ограничения размеров файла», — пишет Ромеро.

Шутер Quake вышел в 1996 году и стал первой полноценной 3D-игрой. В ней впервые использовались трехмерные модели врагов вместо спрайтов, а также трехмерный мир вместо двумерной карты с информацией о высоте. Также с Quake зародилось понятие «киберспорт».