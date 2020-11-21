Редкий картридж Mario стал самой дорогой игрой в истории

В США состоялся аукцион, на котором продали картридж с видеоигрой Super Mario Bros.3 за 156 тысяч долларов (11,9 миллиона рублей). Рекордная сделка сделала эту игру самой дорогой в истории, сообщает ha.com.

По данным издания, картридж 1990-го года выпуска для консоли Nintendo Entertainment System (в России более известна под брендом Dendy) продавался в запечатанной оригинальной упаковке. Он считается редким: слово Bros. в названии отформатировано по левому краю, поэтому оно стало закрывать часть перчатки главного героя на изображении.

Торги за лот начинались с 62,5 тысячи долларов. За него боролись 20 участников аукциона, благодаря чему финальная стоимость побила предыдущий рекорд в 114 тысяч долларов (8,7 миллиона рублей). Он тоже принадлежал картриджу с игрой про итальянского сантехника, однако тот лот был 1985-го года выпуска.

Ранее в Бельгии продали на аукционе голубя, занимавшего лидирующие места в птичьих гонках. Покупатель выложил за него 1,9 миллиона долларов (145 миллионов рублей). Двухлетнюю птицу по кличке Нью Ким выставил на продажу вышедший на пенсию тренер голубей Гастон Ван Де Вувер из бельгийской провинции Антверпен. Здоровье 76-летнего мужчины ухудшилось, поэтому он перестал участвовать в гонках и решил распродать всех своих 400 птиц.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



