Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был обескуражен

Житель Новой Зеландии по ошибке купил тысячу живых кур за полтора новозеландских доллара (61 рубль). Об этом сообщается на сайте Indy 100.

Все птицы жили на закрывающейся оклендской ферме, которая срочно избавлялась от собственности. Ее владелец Мэттью Бломфилд (Matthew Blomfield) разместил на интернет-аукционе объявление о распродаже кур, которое увидел Стив Морроу (Steve Morrow) из Гамильтона.

Морроу хотел купить одну курицу, сделал небольшую ставку и неожиданно выиграл аукцион. Лишь после этого он узнал, что победитель аукциона должен забрать всех птиц, выставленных на продажу. По его словам, во всем виноват запутанный текст объявления. Он перечитал его по меньшей мере три раза, но так и не понял, что речь идет о всех курах.

Бломфилд утверждает, что сперва покупатель обрадовался, но спустя несколько дней понял, что тысяча кур — это слишком много. С тех пор Морроу через соцсети удалось подыскать для 700 птиц новых хозяев. Он обещает не бросать оставшихся кур, даже если ему придется ездить в Окленд, чтобы кормить их.

В июне сообщалось, что житель американского штата Флорида по ошибке купил на аукционе полоску газона за несколько тысяч долларов. Кервилл Холнесс (Kerville Holness) был уверен, что заключил очень выгодную сделку по покупке виллы Тамарак, выставленной на аукцион из-за неуплаты налогов ее прошлым владельцем, но, как выяснилось позже, мужчина приобрел полоску земли между двумя участками шириной 30,5 сантиметра и длиной 30,5 метра.

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