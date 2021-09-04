Twitter пригрозили еще одним многомиллионным штрафом

Российский суд рассмотрит дело о назначении штрафа для Twitter 14 сентября

Американской компании Twitter пригрозили штрафом на 16 миллионов рублей, если она не удалит запрещенный контент со своей платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что заседание по вопросу назначения многомиллионного штрафа пройдет 14 сентября в Мировом судебном участке Таганского района.

«В суд поступило два протокола в отношении Twitter, составленные по части 4. статьи 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации")», — сообщили в суде.

Отмечается, что максимальная санкция за единичное правонарушение — штраф до восьми миллионов рублей.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp, Twitter и Facebook на миллионы рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. Twitter оштрафовали на 17 миллионов рублей.