Facebook оштрафовали в России на 21 миллион рублей

Американскую компанию Facebook обязали выплатить еще 21 миллион рублей в России. При этом общая сумма штрафов, которые российский суд требует от платформы, превысила 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства, свежие штрафы были выписаны иностранному IT-гиганту на основании пяти административных протоколов по статье 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»). За это компании придется выплатить еще 21 миллион рублей.

Вместе с Facebook российский суд оштрафовал и Twitter: сервис обязали выплатить пять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент в стране. Общая сумма штрафов Twitter составила более 45 миллионов рублей.

Facebook и другие иностранные соцсети неоднократно получали в стране крупные штрафы за нарушение отечественного законодательства. Например, в конце августа WhatsApp, Twitter и Facebook были оштрафованы мировым судом Таганского района Москвы за отказ локализовать данные российских пользователей. Тогда Twitter оштрафовали на 17 миллионов рублей, а Facebook — на 15 миллионов рублей.