Сотрудники Facebook не смогли попасть в офис из-за неработающих пропусков

Сотрудники компании Facebook сообщили, что не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска. Об этом сообщает репортер издания The New York Times (NYT) Шира Френкель в своем Twitter-аккаунте.

«Только что разговаривала по телефону с кем-то, кто работает в Facebook. Он рассказал, что сотрудники не могли войти в здания сегодня утром, чтобы начать оценку масштабов отключения, потому что их пропуски неисправны», — написала Френкель.

Ранее сообщалось, что данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.