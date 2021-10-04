Тысячи пользователей сообщили о сбое в работе Instagram, WhatsApp и Facebook

Тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Как следует из данных портала Downdetector, большая их часть испытывает сложности со входом в приложение. У других отсутствует соединение с сервером и не отправляются сообщения.

Первые несколько сообщений о сбое в WhatsApp поступили еще в 18:17 мск, а к 18:32 ситуация стала действительно угрожающей и затронула тысячи человек. По состоянию на 19:02 проблемы зафиксировали больше 20 тысяч пользователей. Многие из них могут войти в приложения, однако отправка сообщений невозможна. Instagram и Facebook выдают сообщения о невозможности обновить ленту.

Официальных комментариев со стороны корпорации Facebook о причинах проблемы и сроках ее устранения пока не поступало. Неполадки главным образом затронули европейские страны, Азию, Северную и Южную Америку. Россияне также жалуются на проблемы с соцсетями и мессенджером.