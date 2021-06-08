Названа причина масштабного сбоя у крупнейших сайтов

Причиной масштабного сбоя в работе крупнейших сайтов по всему миру назвали аварию у американского CDN-провайдера Fastly. Об этом сообщает TechCrunch.

Проблемы испытывают сайты соцсетей, компаний, СМИ и популярные интернет-форумы. Среди изданий и телеканалов перебои в работе фиксируют у CNN, The Guardian, The New York Times, «Би-би-си» и Financial Times.

О проблеме стало известно днем 8 июня. Пользователи из стран мира активно писали в соцсетях о перебоях в работе самых разных популярных ресурсов. Менеджер Financial Times сообщил, что это связано с массовым сбоем у провайдера Fastly.

Представитель Fastly подтвердил эту информацию, указав на то, что сбой произошел в CDN. Эту инфраструктуру множество сайтов используют для хранения изображений.

По данным портала, сбои происходят, в частности, в работе Reddit, музыкального сервиса Spotify, Twitch, Stack Overflow, ресурса GitHub, британского государственного портала gov.uk, видеосервисов Hulu и HBO Max, Quora, платежной системы PayPal, Vimeo, Shopify.