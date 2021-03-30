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В работе Instagram произошел сбой

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Фото: Unsplash

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

По данным сайта, проблемы в работе Instagram начались во вторник, 30 марта, около 17:00. С неполадками столкнулись в основном жители европейских стран.

59 процентов пользователей сообщили, что не смогли войти в свой аккаунт. 35 процентов пожаловались на невозможность загрузить Instagram. Остальные пользователи не смогли загрузить веб-версию приложения.

Предыдущий крупный сбой в работе Instagram произошел 19 марта. За несколько минут о проблемах в работе приложения сообщили 15 тысяч человек. Тогда же на неполадки пожаловались пользователи мессенджера WhatsApp, так же, как и Instagram, принадлежащего компании Facebook.

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