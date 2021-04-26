В работе YouTube произошел масштабный сбой

Пользователи YouTube пожаловались на масштабный сбой в работе видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно показаниям онлайн-счетчика, на проблемы обратили внимание более 22 тысяч человек по всему миру. Сбой произошел примерно в 14:30 по московскому времени.

Около половины юзеров видеохостинга отметили, что у них не загружаются видео на YouTube. Еще 45 процентов пользователей не могут зайти на сайт, а остальным не удается пройти авторизацию.

23 апреля случился сбой в работе нескольких сайтов. Проблемы начались после того, как президент России Владимир Путин объявил о том, что дни с 1 по 10 мая будут выходными. В частности, после новости о нерабочих днях «упал» сайт Кремля. Кроме того, проблемы испытывал сайт РЖД.