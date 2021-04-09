В работе операторов начались сбои из-за оборудования Роскомнадзора

В работе крупных федеральных и региональных операторов начались системные сбои из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Рунете». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, в марте произошел сбой у регионального оператора «Обит», рассказал источник газеты в компании. Неполадки случились в системе для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), которая по требованию Роскомнадзора установлена «вразрез между оборудованием "Обит" и глобальной сетью интернет». Чтобы восстановить работу, специалистам пришлось исключить оборудование ведомства из схемы прохождения трафика.

В Роскомнадзоре сообщили, что в курсе инцидента в «Обит». «Спустя три часа работа технических средств противодействия угрозам возобновилась в штатном режиме», — добавили там, отметив, что самовольное изменение параметров подобного оборудования квалифицируется как нарушение закона, за которое предусмотрен штраф до миллиона рублей.

В Минцифры в свою очередь заявили, что «за сбой инфраструктуры отвечает ее владелец», не уточнив, кого имеют в виду. «Коммерсантъ» указывает, что инфраструктурой своей сети в целом владеет «Обит», но оборудование DPI принадлежит Роскомнадзору.