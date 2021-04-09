Роскомнадзор опроверг данные о сбоях в работе операторов из-за его оборудования

Роскомнадзор опроверг появившиеся в СМИ сведения о сбоях в работе крупных федеральных и региональных операторов связи из-за его оборудования, установленного для исполнения закона о «надежном интернете». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Там заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«Оборудование работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что за все время функционирования технических средств противодействия угрозам замечаний от операторов связи не поступало.

9 апреля «Коммерсантъ» сообщил о том, что в работе крупных федеральных и региональных операторов начались системные сбои из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «надежном интернете». Источник издания в одном из крупных операторов связи подтвердил, что в марте все операторы «большой четверки» испытывали трудности из-за оборудования DPI. Речь идет о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Закон о «надежном интернете» вступил в силу в ноябре 2019 года. Он предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия внешним угрозам, за развитие инфраструктуры отвечает Роскомнадзор.