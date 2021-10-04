Цукерберг потерял миллиарды долларов после сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp

Глава компании Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне сбоев в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает Forbes.

Миллиардер также опустился на шестое место в списке богатейших людей планеты после сбоя своих сервисов. По данным биржи NASDAQ, акции компаний Facebook упали почти на 20 долларов (5,63 процента) по состоянию на 22.00 мск.

Кроме того, после сбоев стало известно, что данные более чем 1,5 миллиарда пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них могли войти в приложения, однако отправка сообщений была невозможна. Instagram и Facebook начали выдавать сообщения о невозможности обновить ленту. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.