Пользователи пожаловались на сбои в Twitter, Google и Amazon

Вслед за масштабным сбоем в мессенджере WhatsApp, а также социальных сетях Facebook и Instagram, проблемы начались у пользователей Twitter, Google и Amazon. Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает крупные сбои в интернете.

О проблемах в работе каждого из сервисов написали по несколько сотен человек. Большая часть из них не смогли загрузить сайты Twitter, Google и Amazon.

Также из-за последних проблем с крупным мессенджером и социальными сетями замедлилась работа Telegram, о чем представители компании сообщили в официальном Twitter-аккаунте. «С падением WhatsApp все перешли в Telegram. Это приятно, но когда все приходят одновременно — немного перебор».

Напомним, ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Большая их часть испытывает сложности с входом в приложение. У других отсутствует соединение с сервером и не отправляются сообщения. В корпорации Facebook заявили, что знают о проблеме и работают над ее устранением. Первые признаки неполадок появились в 18:17 по московскому времени.