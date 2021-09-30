Российский суд дал Facebook время на выплату многомиллионных штрафов

Суд в Москве дал Facebook отсрочку для уплаты штрафов в размере 26 миллионов рублей

Мировой суд Таганского района Москвы удовлетворил заявление Facebook и дал отсрочку компании для уплаты штрафов в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Она уточнила, что у американской компании есть время до 4 октября.

29 сентября Facebook подала заявление об отсрочке исполнения постановлений мирового судьи. Свою просьбу представители платформы объяснили техническими проблемами в переводе денежных средств.

Ранее сообщалось, что компании Facebook, Twitter и WhatsApp обжаловали полученные в России штрафы на общую сумму в 36 миллионов рублей. Сервисам пригрозили крупными санкциями за отказ локализовать персональные данные россиян.

