Facebook попросила российский суд отсрочить оплату многомиллионного штрафа

Американская компания Facebook попросила российский суд увеличить срок оплаты назначенного штрафа в 26 миллионов рублей. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, компания объяснила причины просьбы «техническими проблемами».

«Facebook Inc 27.09.2021 года, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 миллионов рублей, назначенных постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, подала заявление об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов», — сказал представитель суда.

Отмечается, что заявление компании будет рассмотрено в среду, 29 сентября.

В пресс-службе добавили, что также будут рассмотрены жалобы на постановление Таганского районного суда в отношении Facebook, Twitter и WhatsApp, привлекаемых к административной ответственности по статье 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области персональных данных»). Заседания назначены на 10 ноября.

Ранее сообщалось, что компании Facebook, Twitter и WhatsApp обжаловали полученные в России штрафы на общую сумму в 36 миллионов рублей. Сервисам пригрозили крупными санкциями за отказ локализовать персональные данные россиян.