Российский суд признал законным штраф TikTok в 1,5 миллиона рублей

ТАСС: суд утвердил штраф TikTok в 1,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент

Таганский суд Москвы признал законным назначенный компании TikTok штраф в 1,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный на территории страны контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуримчук.

«Суд отклонил жалобу TikTok на решение мирового суда о штрафе в размере 1,5 миллиона рублей по статье за отказ удалить запрещенную информацию», — сказала Гуримчук.

В конце мая столичный суд признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ владельца сайта или информационного ресурса удалить информацию, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России). TikTok назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

В апреле суд оштрафовал социальную сеть на 2,6 миллиона рублей по аналогичной статье.

TikTok и другие иностранные компании неоднократно получали в стране крупные штрафы за нарушение отечественного законодательства. 16 сентября представители Роскомнадзора сообщили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-компаний за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Подобными санкциями уже пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter.