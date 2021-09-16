Twitter в России займутся судебные приставы

С компании Twitter принудительно взыщут штрафы, выписанные за нарушение российских законов. Таганский районный суд Москвы направил соответствующие материалы судебным приставам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи истечением срока добровольного исполнения решения суда, судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов», — сообщила агентству пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Она уточнила, что согласно судебным решениям, которые уже вступили в силу, Twitter должна выплатить 8,9 миллиона рублей. В общей сложности российский суд оштрафовал компанию на большую сумму, однако некоторые из решений не вступили в законную силу, так как были обжалованы. Кроме того, некоторыми из материалов приставы пока не займутся, так как у компании осталось время для добровольного погашения.

Отмечается, что с начала года соцсеть не выплатила в России ни одного штрафа.

Ранее в сентябре сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оставил в силе решение, согласно которому Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей. Штрафы были выписаны по шести случаям, связанным с неудалением запрещенного в России контента. За несколько дней до этого социальной сети пригрозили штрафом в размере 16 миллионов рублей, если она не удалит запрещенную информацию.