Российский суд оставил в силе решение о штрафах для Twitter

Суд в Москве оставил в силе решение о штрафах на 19 миллионов рублей для компании Twitter

Таганский районный суд Москвы оставил в силе решение, согласно которому американская компания Twitter была оштрафована на сумму 19 миллионов рублей по шести случаям, связанным с неудалением запрещенного на территории России контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд рассмотрел жалобы компании Twitter на решения по шести протоколам, составленным в отношении Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба представителя Twitter — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что компании пригрозили штрафом на 16 миллионов рублей в случае, если она не удалит запрещенный контент со своей платформы. Заседание по вопросу назначения штрафа в отношении Twitter пройдет 14 сентября в Мировом судебном участке Таганского района.

Вслед за Twitter многомиллионными штрафами за отказ удалить запрещенную информацию пригрозили американской социальной сети Facebook и мессенджеру Telegram. Дело также рассмотрят в суде 14 сентября.