Роскомнадзор обратился к «Билайну» из-за утечки данных абонентов

Представители Роскомнадзора обратились к компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») после того, как в СМИ появилась информация о глобальной утечке данных абонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре потребовали от оператора предоставить детальную информацию об утечке. Если информация подтвердится, компании «Вымпелком» придется выплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей, пригрозили представители надзорного органа.

В ведомстве добавили, что пострадавшие от утечки россияне вправе потребовать от виновного лица «соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке».

14 сентября стало известно, что данные миллионов абонентов «Билайн» оказались в открытом доступе. Массив, утекший в интернет еще в конце августа, содержал 4,1 терабайта информации. Внутри хранились имена, фамилии, даты рождения россиян, номера телефонов, адреса электронной почты, а также серии и номера паспортов.