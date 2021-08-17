Сверхсекретные базы ФБР с подозреваемыми в терроризме попали в интернет

Сверхсекретные базы Федерального бюро расследований (ФБР), содержащие данные почти о двух миллионах человек, которых подозревают в причастности к терроризму, оказались в интернете. Об утечке сообщает издание Bleeping Computer со ссылкой на эксперта компании Security Discovery Боба Дьяченко.

В июле он обнаружил в Elasticsearch (программный аналог сайтов-поисковиков) незапароленный архив, содержащий данные об 1,9 миллиона человек: имена, пол, даты рождения, гражданство, номера паспортов и статусы запрета на авиаперелеты на территории США. Кроме того, напротив каждой фамилии имеется пункт TSC_ID (Terrorist Screening Center, TSC — Центр по выявлению террористов ФБР, — прим. «Ленты.ру»). Дьяченко считает, что последнее обстоятельство однозначно указывает на то, что оказавшаяся в сети база составлена именно ФБР.

В Bleeping Computer отмечают, что подобные базы играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности США. Новые люди попадают в список по согласованию с американскими спецслужбами и правительственными органами. В своей повседневной практике попавшую в интернет базу данных использовали Госдеп, Министерство обороны, Управление транспортной безопасности и Таможенно-пограничная служба.

«Я обнаружил обнародованные данные и в тот же день сообщил об этом в Министерство внутренней безопасности США, — сказал Дьяченко. — Сервер с данными, зарегистрированный в Бахрейне, был отключен лишь спустя три недели. Непонятно, почему это заняло так много времени».

ФБР не ответило на запрос Bleeping Computer о причинах утечки.

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