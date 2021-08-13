Стали известны убытки россиян от действий хакеров

Атаки хакеров в 2020 году обошлись россиянам в 15,2 миллиарда долларов. Такие данные были получены по итогам исследования Comparitech, посвященного киберпреступности во всем мире.

Отмечается, что по уровню убытков от действий киберпреступников Россия заняла четвертое место в мире, уступив лишь США (28 миллиардов), Бразилии (26 миллиардов) и Великобритании (17,4 миллиарда). Аналитики подчеркивают, что в эти суммы входят как прямые выплаты хакерам за прекращение атак, так и сопутствующие убытки, которые люди терпят из-за действий киберпреступников.

По оценке Comparitech, ежегодно жертвами киберпреступников становятся 71,1 миллиона человек. При этом их общие потери исчисляются как минимум 318 миллиардами долларов, из чего можно сделать вывод, что каждая атака обходится ее жертве в среднем примерно в 4,5 тысячи долларов.

В списке стран-лидеров по росту числа киберпреступлений на втором месте оказалась Белоруссия с показателем в 176 процентов. Возглавила рейтинг Шри-Ланка (359 процентов).

В Comparitech подчеркивают, что наибольшей популярностью у хакеров по-прежнему пользуются программы-вымогатели. Притом подобные атаки стали более точечными: хакеры почти всегда знают, какой суммой располагает жертва. Из-за этого выросли и сами размеры выкупов.

Ранее россиянам рассказали, как защитить личные данные от попадания в базы мошенников. Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов перечислил способы, которые помогают обезопасить личную информацию от хакеров. В частности, он порекомендовал не открывать письма и сообщения от неизвестных отправителей.