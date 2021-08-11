Россиян предупредили об опасности групповых чатов с родственниками в WhatsApp

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал об опасностях, подстерегающих пользователей мессенджера WhatsApp. Он предупредил россиян, что одной из целей хакеров все чаще становятся групповые чаты, состоящие из родственников или членов семей.

«Киберпреступники в WhatsApp, притворяясь родственниками жертв, обычно просят перейти по ссылке, нажать на определенную кнопку на сайте или продиктовать пришедший в СМС код. Это те сценарии, которые сейчас получили наибольшее распространение, хотя раньше также использовалась схема с просьбой о переводе денег на конкретный банковский счет», — рассказал Коростелев.

Эксперт подтвердил, что угроза социальной инженерии, о которой говорят во всем мире, актуальна и для России. При этом особое внимание хакеров направлено на пользователей старшего возраста, которым популярный мессенджер, как правило, устанавливают дети или внуки. Многие пенсионеры хуже подкованы технически. Кроме того, они менее критично относятся ко всему, что происходит в интернете.

Говоря о целях атак на семейные групповые чаты в WhatsApp, Коростелев отметил, что в первую очередь мошенники заинтересованы в получении доступа к другим аккаунтам, а также логинов и паролей от интернет-банков. Украденный аккаунт дает злоумышленникам возможность продолжить атаку на знакомых жертвы, а также вывести деньги с ее банковских счетов.

Специалист также назвал несколько способов защититься от киберпреступников. «Базовая цифровая гигиена подразумевает отказ от перехода по ссылкам в различных сообщениях, а также критичное отношение ко всему, что предлагают в интернете. Детям стоит обучать пожилых родителей большему скепсису, ведь это снизит риск стать жертвой кибермошенника. Кроме того, важно отказаться от указания персональных данных на сомнительных сайтах», — резюмировал Коростелев.

Ранее россиян предупредили о трех способах кражи данных банковских карт. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о том, как эти сведения попадают к хакерам и можно ли их защитить. По его словам, пользователи могут соблюдать только простейшие меры безопасности и надеяться, что персональные данные не будут скомпрометированы торговыми точками или компанией, обслуживающей счет.