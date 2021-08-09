Названы самые надежные типы паролей для защиты от хакеров

Сложные пароли, являющиеся набором букв, цифр и символов далеко не так надежны, как предполагают многие пользователи интернета. Хакеры могут угадать их с помощью специальных программ, использующих метод перебора. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Самыми надежными типами паролей британские специалисты назвали сочетания трех случайных слов, не связанных друг с другом. Именно такая комбинация имеет больше всего шансов защитить онлайн-аккаунты от взлома.

При этом отмечается, что практически все варианты паролей, состоящих из бессмысленного набора символов, относительно легко угадываются с помощью специальных программ. Как заявляют эксперты, вопрос здесь заключается только в сроках взлома. При этом такое хакерское ПО гораздо хуже справляется с подбором паролей, основой для которых стали реально существующие слова.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили россиян о новом виде мошенничества, который набирает популярность в последнее время. Хакеры подделывают сим-карты жертв, после чего переводят деньги из банковских приложений на свои счета.

