Россиянам назвали способ вычислить подделки в интернет-магазинах

Большая скидка на товар, который продается на официальном сайте бренда по более высокой цене, вероятнее всего, указывает на то, что он ненастоящий. Способы, которые помогут вычислить подделки в интернет-магазинах, в интервью РИА Новости сообщил директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

Специалист рассказал, что перед покупкой товара со скидкой необходимо зайти на официальный сайт производителя. «Если цена продукта там отличается от того, что вы увидели на другом сайте "с акцией" — это должно вас насторожить. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — объяснил Хайретдинов.

По словам эксперта, прежде чем приобрести продукт, необходимо написать или позвонить производителю и сообщить о том, что их товар продается по более низкой цене. Также стоит уточнить, подлинное ли это предложение. Хайретдинов рассказал, что каждая компания старается защитить свою репутацию, поэтому отслеживает попытки неофициальных продаж.

В случае, если покупатель уже связался с продавцами-мошенниками, необходимо мгновенно прекратить общение — не отвечать на звонки и сообщения. «Как учат шпионов: первое интуитивное действие — нужно остановиться и критически поразмыслить. Если вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги, чтобы кого-то спасти или купить товар по выгодной цене, остановитесь и проанализируйте, что вас побудило это сделать, на чем вас подловили», — резюмировал специалист.

Ранее эксперты по кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества — злоумышленники начали зарабатывать на желании россиян сэкономить. Преступники создают сайты, на которых публикуют фейковые промокоды для покупок в популярных магазинах.