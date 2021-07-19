Названы самые эффективные способы защитить банковскую карту от мошенников

Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности», рассказал, как обезопасить свою банковскую карту от мошенников. Самые эффективные способы защиты он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, для начала необходимо установить двухфакторную авторизацию для банковских приложений и интернет-банка. «Это значит, что, кроме пароля, дополнительно для входа нужно будет ввести код, присланный в СМС или push-уведомлении. Если даже логин и пароль утекут, то двухфакторная авторизация сохранит деньги в целостности», — объяснил он.

Коростелев также отметил, что заходить в интернет-банк нужно только с вызывающего доверие устройства. По завершении банковских операций он порекомендовал обязательно выходить из аккаунта.

Чтобы не остаться без всех сбережений, если мошенники все-таки смогли получить доступ к интернет-банку, эксперт посоветовал установить дневной лимит трат на карте — тогда киберпреступники не смогут украсть больше заданной суммы.

Специалист также призвал завести виртуальные карты для оплаты интернет-покупок. Если сайт, на котором человек ввел данные карты, окажется фейковым, то он потеряет не все свои деньги, а только те, которые были запланированы на покупку.

Кроме того, Коростелев призвал не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, особенно если они пришли от неизвестных людей. «Нужно выработать привычку не доверять незнакомцам в интернете», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что тем, кому поступил звонок от «службы безопасности» или «кредитного отдела», нужно перезванивать в банки, если они хотят продолжить разговор. Делать это нужно даже в том случае, если звонок поступил с официального номера кредитной организации — технологии сегодня позволяют мошенникам подставлять нужные для отображения на телефоне номера.

