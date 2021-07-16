Россиян предупредили о рекордном всплеске интернет-мошенничества

Директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин предупредил о рекордном всплеске интернет-мошенничества после объявления о «школьных» выплатах. За первую половину июля было выявлено 170 фейковых сайтов, обещающих россиянам перечисление денег, в то время как в прошлый мартовский пик их число не превышало 87, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что сайтов исключительно по детским выплатам нет, но мошенники акцентируют внимание именно на получении компенсаций от государства. «Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — пояснил он.

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Волошин также раскрыл схемы обманщиков для хищения денег. Первая из них — это списание средств с банковской карты после введения ее данных на фишинговом ресурсе. Вторая — просьба оплатить комиссию, например, за юридические услуги, налог или конвертацию валюты. Конечно, после перечисления никто гражданину деньги не выплачивает, резюмировал специалист.

Ранее директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина рассказала, что активность мошенников может вырасти из-за того, что россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста.

Выплаты начнутся 16 августа. Прием заявлений продлится с 15 июля по 1 ноября. На эту помощь правительство выделило более 200 миллиардов рублей.

